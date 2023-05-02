Комлев Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Комлев
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6332. КОМЛЕВ ИВАН, 24 л., г. Тюмени, Н. С. 1 уч. Ишимск. у., Ст. ст. 95, 105 и 189, лиш. св. 1½ г., Исп. 23 апр. 923.
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