Софронова Ефросинья Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Софронова
- Имя
- Ефросинья
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45407. СОФРОНОВА, ЕФРОСИНЬЯ АНТОнова. К. Карачевск. у., Бутерск. в., д. Зубовки, 23 л., рд. Брянск. у., Любохонск. в., на зав. Губонинѣ; — Г. С г. Карачева, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 10 Апр. 907 | 906 73174 172 М. | 906 58494 169 М.
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