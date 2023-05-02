Архипова Пелагия Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипова
- Имя
- Пелагия
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12912. АРХИПОВА, ПЕЛАГИЯ СТЕПАНОВНА, 17 л. Гр. Сычевск. у., Баскаковск. в., д. Алексеевой; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 6 м., по амн. от нак. освоб.
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