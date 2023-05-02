Гаврилов Егор Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1239. Гаврилов Егор Гаврилович, 60 л., Иркутск. г., Зиминск. у., улуса Баяндаевского. Главсуд. Бур.-Монгольск. АССР. Ст. ст. 142, 1 ч. 149, лиш. св. 2 г. пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 1/ІѴ—26.
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