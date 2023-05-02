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Хоменко Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хоменко
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
13136. Хоменко Федор Иванович, 65 л., Киевск. г., Камевск. у., Степанск. в. и с. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 168, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 16 дек. 926.

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