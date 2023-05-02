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Тысяча Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тысяча
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
29695. ТЫСЯЧА, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 19 л. Гр. Екатеринославск. у., Павлоградск. в., хут. Зайцева; — Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 6 м., с зач. 13 д. пр. з. Исп. 16 янв. 920.

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