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Гроковский Иван Леонардов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гроковский
Имя
Иван
Отчество
Леонардов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46302. ГРОКОВСКІЙ, ИВАНЪ ЛЕОНАРдовъ. К. Брезин. у., гм. Попень, д. Янковице, 41 г.; — М. С. г. Брезины (въ 4 р.), 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 24 Мая 905. | 902 11154 169 М. | 98 97176 1647 У. | 900 10782 172 М.

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