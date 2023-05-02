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Губанов Константин Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губанов
Имя
Константин
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
26 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3527. ГУБАНОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 38 л., г. Саратова. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 108, лиш. св. 5 л. Исп. 26 ноября 923.

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