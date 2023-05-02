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Волков-Прохоров Василий Викторович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков-Прохоров
Имя
Василий
Отчество
Викторович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
1147. Волков-Прохоров Василий Викторович, 17 л., Ярославск. г., Рыбинск. у. и в. Ярославск. Г. С. Ст. ст. 153, 1 ч. 169, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с.

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