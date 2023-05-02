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Пастухов Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пастухов
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
9929. Пастухов Григорий Васильевич, 25 л., Свердловского окр., Полевск. р., с. Полудневского. Н. С. 20 р. Свердловск. окр. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 25 окт. 926.

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