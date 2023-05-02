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Соловьев Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соловьев
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
29052. СОЛОВЬЕВ, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 39 л. Гр. Малмыжск. у., Вавожск. в.; — Н. С. 7 уч. Малмыжск. у. Хран. самог., лиш. св. 1 г., с конф. имущ. Исп. 14 апр. 920.

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