Шутов Иосиф Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шутов
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12291. ШУТОВ, ИОСИФ ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. г. Тирасполя; — Н. С. при караульн. бат. г. Моршанска. Укрыв. казен. имущ. и побег, лиш. св. 6 м., по амн. нак. зам. пр. р. 6 м., с зач. 1 м. и 1 д. пр. з. Исп. 8 июля 920.
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