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Плаксин Прокопий Мефодиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плаксин
Имя
Прокопий
Отчество
Мефодиевич
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7743. ПЛАКСИН ПРОКОПИЙ МЕФОДИЕВИЧ, 42 л., Сольвычегодск. у., Верхолальск. в., с Верхнего Мишутина Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст 105, 113 ч. 1, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 окт. 923.

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