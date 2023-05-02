Носов Ефим Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Носов
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34153. НОСОВЪ, ЕФИМЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Мщ. г. Луги, 24 л., рд. Лужск. у., въ Городецк. в. и с.; — СПБ. О. С. (въ 4 р.), 152, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Марта 905. | 903 89338 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 25375. | 901 55947 169 М. | 901 22243 169 и 180 М.
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