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Клементьев Леонид Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клементьев
Имя
Леонид
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
15 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5990. КЛЕМЕНТЬЕВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л., б. г. Петрограда., В. Т. Чернфл. и войск. Крыма, Ст. ст. 180 п. «з», 208 ч. 3, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 15 мая 923.

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