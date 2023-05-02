Крыканов Алексей Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крыканов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7144. КРЫКАНОВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ, 20 л., Сапожковск. у., Чучковск. в. и с. Рязанск. Губсуд. Ст. 1406, пр. р. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 авг. 923.
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