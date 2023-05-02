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Емельянов Павел Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Емельянов
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4399. ЕМЕЛЬЯНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 40 Л., Уржумск. у., Б.-Шуршинск. в., д. Мохсинери. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 144, 151, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 сент. 923.

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