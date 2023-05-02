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Спесивцев Митрофан Дорофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Спесивцев
Имя
Митрофан
Отчество
Дорофеевич
Дата исполнения приговора
07 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
29139. СПЕСИВЦЕВ, МИТРОФАН ДОРОФЕЕВИЧ, 58 л. Гр. Белгородск. у., Старогородск. в., с. Мясоедова; — Н. С. 2 уч. г. Белгорода. Укрыв. крад., лиш. св. 1 г. Исп. 7 авг. 920.

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