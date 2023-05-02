Борецкий Станислав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорецкий Станислав Михайлович

Борецкий Станислав Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борецкий
Имя
Станислав
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
23 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
37841. БОРЕЦКІЙ, СТАНИСЛАВЪ МИХАЙловъ. К. Блонск. у., гм. Скулы, д. Качковъ, 22 л.; — Варшав. С. П. (во 2 р.), 134, 135 и 1451 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 23 Марта 905. | 902 29343 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.