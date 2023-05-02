Иванов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5135. ИВАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., Пудожск. у., Авдеевск. в. Н. С. 15 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 н. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 26 ноября 923.
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