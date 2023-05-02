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Ананьев Семен Ананьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ананьев
Имя
Семен
Отчество
Ананьевич
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
180. АНАНЬЕВ, СЕМЕН АНАНЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Островск. у., Гусаковск. в., д. Подмошны; — Н. С. 7 уч. Островск. у. Поджег, лиш. св. 2 г. Исп. 12 дек. 919.

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