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Дондохонов Донай Донибиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дондохонов
Имя
Донай
Отчество
Донибиевич
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4037. ДОНДОХОНОВ ДОНАЙ ДОНИБИЕВИЧ, 16 л., Тункинск. аймака, Харибятск. хошуна. Главсуд. Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 2 г. Исп. 25 сент. 923.

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