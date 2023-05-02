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Банценкин Федор Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Банценкин
Имя
Федор
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129833. БАНЦЕНКИНЪ, ФЕДОРЪ михайловъ. Цех. г. Москвы, 28 л.; — М. С. Преображен. уч. г. Москвы 15 Сент. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 15 Сент. 909. | 904 39288 172 М. | 904 716 172 М.

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