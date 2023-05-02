Алексеева Анна Трифонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Трифонова
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44779. АЛЕКСѢЕВА, АННА ТРИФОНОВА. К. Верхнеудин. у., Нижне-Нарымск. в., с. Хилкотойскаго, 55 л.; — М. С. 18 уч. Читин. О. С., 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 1 Марта 905.
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