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Алексеева Анна Трифонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеева
Имя
Анна
Отчество
Трифонова
Дата исполнения приговора
01 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
44779. АЛЕКСѢЕВА, АННА ТРИФОНОВА. К. Верхнеудин. у., Нижне-Нарымск. в., с. Хилкотойскаго, 55 л.; — М. С. 18 уч. Читин. О. С., 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 1 Марта 905.

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