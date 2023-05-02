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Дубровин Василий Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубровин
Имя
Василий
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
27 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4135. ДУБРОВИН ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ, 26 л., Благовещенск. у., Песнено-Озерск. в., д. Зорино. Амурск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 июля 923.

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