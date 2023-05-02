Семенцов Петр Автономов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенцов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Автономов
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 598
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16818. СЕМЕНЦОВЪ, ПЕТРЪ АВТОНОмовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Дорогобуж. у., Полежакинск. в., д. Подмонастырской-Слободы, 34 л.; — Смолен. О. С. (въ 6 р.; 2 р. Полк. С.), 152, 2 ч. 1655 и 16591 У., по сов, съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 114525 и 40278, арест. отд. 4½ г. Исп. 4 Нояб. 908, счит. ср. съ 8 Нояб. 907. | 903 101405 1655 У. | 900 106464 1649 У.
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