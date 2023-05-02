Соловьев Сергей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29063. СОЛОВЬЕВ, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Александровск. у., Андреевск. в., д. Петракова; — Н. С. Пресненск. р. 2 отд. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 2 г. Исп. 28 июля 920.
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