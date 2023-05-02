Томилина Зинаида Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томилина
- Имя
- Зинаида
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 459
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32203. томилина, Зинаида петрова. Мщ. г. Ростова (на/Д.), 22 л.; — Екатеринодар. О. С., 149, 152, 977, 2 п. 1 ч. и 2 ч. 1649 и 3 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 95254 и Сего С. отъ 2 Апр. 907 г., съ лиш. ос. пр. тюр. 2½ г. Исп. 19 Нояб. 908. | 905 43534 169 М.
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