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Давыдов Георгий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Георгий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3681. ДАВЫДОВ ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ, 18 л., г. Сормова. В. Т. Балтфл. н Крокрепост. Ст. ст. 189 и 205 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 6 июня 923.

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