Савчук Петр Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савчук
- Имя
- Петр
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 518
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26270. САВЧУКЪ, Петръ Семеновъ. Кр. (поденщ.), 27 л.; род. Радин. у., гм. Шустка, въ д. Вулька Лутецкая, жилъ Константинов. у., въ д. Грушневъ; приг. М. С. г. Межирѣчья (во 2 р., по разл.), за укрыв. кражи, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 5 м. Исп. 2 Янв. 1887 г.
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