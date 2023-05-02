Касперович Осип Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Касперович
- Имя
- Осип
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47305. КАСПЕРОВИЧЪ, ОСИПЪ СТАНИславовъ. К. Лидск. у., Жирмунск. в., окол. Залѣсскихъ, 22 л.; — У. Чл. О. С., по Лидск. у. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 31 Мая 905. | 902 22831 169 М.
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