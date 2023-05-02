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Ярец Андрей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ярец
Имя
Андрей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
21 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 394
Источник
Скан
Оригинальная запись
15081. Ярец Андрей Григорьевич, 23 л., Гомельск. г., Речицк. у. и в., д. Короватичей. Гомельск. Г. С. Ст. 1 ч. 184, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 21/Ѵ—26.

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