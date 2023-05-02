Ведерникова Екатерина Осиповна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ведерникова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Осиповна
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 503. ВЕДЕРНИКОВА, ЕКАТЕРИНА ОСИПОВНА, 66 л. Гр. б. Екатеринбургск. у., Режевск. в. и завода;—Н. С. 15 уч. б. Екатеринбургск. у. Кража. лиш. св. и пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. в сентябре 922.
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