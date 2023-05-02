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Ведерникова Екатерина Осиповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ведерникова
Имя
Екатерина
Отчество
Осиповна
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 164
Источник
Скан
Оригинальная запись
503. ВЕДЕРНИКОВА, ЕКАТЕРИНА ОСИПОВНА, 66 л. Гр. б. Екатеринбургск. у., Режевск. в. и завода;—Н. С. 15 уч. б. Екатеринбургск. у. Кража. лиш. св. и пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. в сентябре 922.

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