Зергель Матвей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зергель
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132885. ЗЕРГЕЛЬ, МАТВѢЙ ФЕДОРОВЪ. К. изъ сс.-п. Александров., на о. Сахалинѣ, окр., 34 л., рд. въ г. Озургетѣ; — М. С. 13 уч. Читин. О. С., 977 М., тюр. 2 м. Исп. 9 Окт. 909. | 95 91551 996 У.
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