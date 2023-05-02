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Зергель Матвей Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зергель
Имя
Матвей
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
132885. ЗЕРГЕЛЬ, МАТВѢЙ ФЕДОРОВЪ. К. изъ сс.-п. Александров., на о. Сахалинѣ, окр., 34 л., рд. въ г. Озургетѣ; — М. С. 13 уч. Читин. О. С., 977 М., тюр. 2 м. Исп. 9 Окт. 909. | 95 91551 996 У.

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