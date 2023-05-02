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Саяпин Афанасий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саяпин
Имя
Афанасий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 318
Источник
Скан
Оригинальная запись
10122. САЯПИН АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Благовещенск, у., Гильчинск. в. и с. Амурск. Губ­суд. Ст. 1 ч. 58, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 15 дек. 924.

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