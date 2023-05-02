Глотов Иван Фомич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глотов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Фомич
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3026. ГЛОТОВ ИВАН ФОМИЧ, 28 л., Борисовск. у., Митишевск. в., с. Волон. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. Исп. 13 июня 923.
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