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Глотов Иван Фомич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глотов
Имя
Иван
Отчество
Фомич
Дата исполнения приговора
13 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
3026. ГЛОТОВ ИВАН ФОМИЧ, 28 л., Борисовск. у., Митишевск. в., с. Волон. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. Исп. 13 июня 923.

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