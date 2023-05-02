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Скочинский Антон Войцехов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скочинский
Имя
Антон
Отчество
Войцехов
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
50523. СКОЧИНСКІЙ, АНТОНЪ ВОЙЦѢховъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Мѣхов. у., гм. Климентовъ, д. Щитники, 44 л.; — Кѣлецк. О. С. (во 2 р.), 134, 135 и 1 ч. 1652 У., тюр. 8 м. Исп. 4 Іюня 905. | 96 98861 1647 У.

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