Жеребчук Иван Саввин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жеребчук
- Имя
- Иван
- Отчество
- Саввин
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39348. ЖЕРЕБЧУКЪ, ИВАНЪ САВВИНЪ. К. Житомір. у., Краснопольск. в., с. Мотрунокъ, 29 л.; — Житомір. О. С., 149 и 1654¹ У., 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 20 Іюля 904 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 19 Марта 905, счит. ср. съ 13 Нояб. 904.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.