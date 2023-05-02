Таразанов Григорий Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Таразанов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107541. ТАРАЗАНОВЪ, ГРИГОРІЙ ПРОкофьевъ, 25 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Ставропольск. у., в. и с. Мусорокъ; — Самарск. О. С., 28 Апр. 911, 152, 2 ч. 1459, 1629, 1633, 1634, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг. сего О. С. отъ 10 Февр. 909 г. (1641 и 1654 У., каторж. раб. 4 г.), каторж. раб. 20 л. Исп. 16 Іюля 911. | 903 27717 1647 У.
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