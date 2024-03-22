Соболев Василий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Василий Михайлов

Соболев Василий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соболев
Имя
Василий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
08 январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 552
Источник
Скан
Оригинальная запись
26899. СОБОЛЕВЪ, Василій Михайловъ. Кр. Тотем. у., Погорѣловск. в., д. Остроконья (землед.), 51 г.; приг. М. С. 3 уч. Тотем. у., по 154 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 8 Янв. 1887 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close