Ключников Павел Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ключников
- Имя
- Павел
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5329. Ключников Павел Сидоров., 33 л., Чембарск. у., с. Васильевки, Пензенск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 109, 2 я. 116, 120, л. с. 10 л. 30 июня 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.