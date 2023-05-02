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Ефремов Михаил Никанорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Михаил
Отчество
Никанорович
Дата исполнения приговора
03 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5375. Ефремов Михаил Никанорович, 21 г., Осташковск. у., Дубковск. в., д. Залучья. Н. С. г. Кронштадта., Ст. 176, лиш. св. 11 м. П. в. з. с. 3 мая 926.

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