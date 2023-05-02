Кауфман Янкель Мееров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кауфман
- Имя
- Янкель
- Отчество
- Мееров
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21450. КАУФМАНЪ, Янкель Мееровъ. Мѣщ. п. Любошова, Пинск. у. (чернораб.), 21 г.; приг. М. С. 2 уч. Пинск. окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 9 м. Исп. 12 Нояб. 1886 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.