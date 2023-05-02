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Маркова Матрена Платонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркова
Имя
Матрена
Отчество
Платонова
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
135813. МАРКОВА, МАТРЕНА ПЛАТОНОВА. К. Свіяжск. у., Ширданск. в., с. Больше-Ходяшева, 48 л.; — Г. С. 3 уч. г. Самары 8 Окт. 909, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 8 Окт. 909.

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