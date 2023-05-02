Михалевский Павел Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михалевский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5448. МИХАЛЕВСКІЙ, ПАВЕЛЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Люблинск. у., гм. и д. Петровице, 19 л.; — Люблин. О. С., 16, 169 и 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. №№ 58185 и 64046, тюр. 10 м. Исп. 21 Дек., сч. ср. съ 7 Іюля 906.
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