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Сидоров Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоров
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9082. СИДОРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 31 г., Новосильск. у., Голунск. в. и с. Тульск. Губсуд. Ст. 114а ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 дек. 923.

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