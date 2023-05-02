Елисеев Василий Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елисеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 19 май ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2901. ЕЛИСЕЕВ ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ, 22 л.,Черепановск. у., д. Шарчино. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 91, 105, 2 ч. 106, 109, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 Г. П. в. з. с. 19/Ѵ—124.
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