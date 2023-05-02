Мани Отто Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМани Отто Федорович

Мани Отто Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мани
Имя
Отто
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
12 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
17025. МАНИ, ОТТО ФЕДОРОВИЧ, 47 л. Гр. Череповецк. у., Воронинск. в., д. Горки; — Р. Т. г. Череповца. Мошеннич., лиш. св. 5 л., с конф. имущ. Исп. 12 июля 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close