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Зенков Яков Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зенков
Имя
Яков
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
4871. ЗЕНКОВ ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ, 29 л., Пермск. окр., Хохловск. в., д. Сибирь. В. Т. Приволжск. окр. при 57 стр. див. Ст. 160 п. «в», лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 3 июня 924.

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