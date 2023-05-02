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Калмыков Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калмыков
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
16 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4204. КАЛМЫКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 25 л., Владимирск. г., б. Юрьевск. у. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16/Ѵ—24. 

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